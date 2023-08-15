用户反映必应聊天 AI 面临质量问题，微软承诺改善体验

IT之家 8 月 15 日消息，近几周，用户发现微软 Edge 浏览器内置的 GPT-4 人工智能聊天助手必应聊天（Bing Chat）的性能有所下降。经常使用 Edge 浏览器的创作框的用户发现，Bing Chat 的用处越来越小，经常回避问题或无法帮助解决查询。

对此，微软官方向 Windows Latest 网站发表声明，确认该公司正在积极监测用户反馈，并计划在不久的将来做出改变以解决这些问题。

IT之家注意到，许多用户在 Reddit 上分享了他们的体验。一位用户提到，曾经可靠的 Edge 浏览器必应侧边栏中的创作工具最近表现不佳。当试图获取信息性语调的创意内容，或要求对虚构人物进行幽默演绎时，必应会给出奇怪的借口，其暗示称 ，以某种方式讨论创意主题可能被认为是不恰当的，或者幽默可能会引起问题，即使主题是无害的无生命物体。

另一位 Redditor 分享了他们使用必应来校对非母语电子邮件的经历。必应没有像往常一样回答问题，而是提供了一系列其他工具，并显得有些不屑，建议用户“自己弄清楚”。然而，在通过反对票表达他们的不满并再次尝试后，必应又恢复了正常，给用户提供了帮助。

微软发言人在一封电子邮件中确认，该公司一直在关注测试者的反馈，并且用户可以期待更好的未来体验，“我们积极监测用户反馈和报告的问题，并且随着我们通过预览获得更多的见解，我们将能够应用这些学习成果，以随着时间的推移进一步改善体验。”

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