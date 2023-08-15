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首页 > 游戏之家>游戏快报

《装甲核心 6》游戏 PC 要求配置公布，GTX 1650 即可一战

2023/8/15 9:47:27 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 8 月 15 日消息，FromSoftware 最新机甲动作游戏《装甲核心 6》即将于 8 月 25 日登陆 PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One 及 Steam 平台，官方日前公布了游戏的 PC 配置要求。

根据配置要求表，《装甲核心 6》的最低配置要求为：

  • CPU：i7-4790K、i5-8400、R7 1800X、R5 2600

  • 内存：12GB

  • GPU：GTX 1650 4GB、RX 480 4GB

  • 硬盘：60GB 以上

《装甲核心 6》的推荐配置要求为：

  • CPU：i7-7700、i5-10400、R7 2700X、R5 3600

  • 内存：12GB

  • GPU：GTX 1060 6GB、RX 590 8GB、锐炫 A750 8GB

  • 硬盘：60GB 以上

发行商万代南梦宫在此前公布的季度财报中表示《装甲核心 6》的预约状况非常好，并对该游戏抱有很大的期待，同时认为该游戏在未来发布将相当有利于下一轮财报

▲ 图源 万代南梦宫

▲ 图源 万代南梦宫

▲ 图源 万代南梦宫

从《黑暗之魂》、《血源》到《只狼》、《艾尔登法环》，FromSoftware 近年来的作品都获得了不错的反响，虽然机甲题材在如今可能有些小众，不过依靠前作游戏成功的开发经验，《装甲核心》系列或许也会在此迎来一个良好的开端。

该作日前已经开启预购，Steam 标准版售价 298 元，豪华版售价 348 元，后者将收录游戏本体与限定数字美术书＆原声带，感兴趣的 IT之家小伙伴可以点此预购


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关键词：装甲核心FromSoftware

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