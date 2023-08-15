2023 款创维汽车 HT-i 智辉版混动 SUV 上市，售价 25.68 万元

IT之家 8 月 15 日消息，日前，2023 款创维 HT-i 智辉版正式上市，定位混动中型 SUV，售价 25.68 万元。

▲ 图源创维汽车官网，下同

创维汽车官网显示，HT-i 智辉版整车长、宽、高分别为 4720x1908x1701mm，轴距为 2800mm。该车配备 1.5L 自然吸气发动机、E-CVT 变速箱以及前置永磁 / 同步电机，电机扭矩 300N.m，能量回收大于 30%。

此外，HT-i 智辉版电动机最大功率为 130 kw，电池电量为 21.68 kwh，电池类型为三元锂，NEDC 纯电续航里程 115 公里，WLTC 纯电续航里程 81 公里。

这款车型采用前驱的驱动方式，前悬架类型为麦弗逊式独立悬架，后悬架为多连杆式独立悬架。该车 0-100km/h加速时间为 7.9 秒，最高车速为 170km。

车内方面，HT-i 智辉版 12.8 寸触控式液晶屏以及 12.3 寸液晶仪表，搭载 V2H 智能车家互联，全车 AI 语音控制多媒体、导航、电话、天窗、空调等，免费提供 5G / 月流量。该车还支持 App 控制车门、车辆启动、天窗开启、充电惯例等功能。

此外，该车还提供 V2L 放电模式，支持 220V 电源放电枪，为用户露营提供方便。

智能驾驶方面，HT-i 智辉版支持上坡辅助、自动驻车、陡坡缓降、陡坡缓降、疲劳驾驶提醒等功能，更高阶的 ACC 自适应巡航、车道保持等功能暂不支持。

据IT之家此前报道，创维汽车 2023 年 7 月共交付 3452 辆新车，其中含海外出口 974 辆，同比增长 151.42%，六、七月均实现月销三千辆以上。创维汽车目前正在准备旗下第二代产品的“前沿突破技术”800V+4C 超级快充技术，以及“全新智能车机”SKYLINK 和小维 GPT，有望在后续实现装车。

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