【IT之家开箱】vivo S17 相遇紫图赏：紫霞与星河交织的浪漫

vivo 在 8 月 14 日公布了 vivo S17 的全新配色 —— 相遇紫，同时会在 8 月 18 日全面开售。目前IT之家已经拿到了这款相遇紫版本的 vivo S17，一起通过图赏来感受一下它的颜值吧。

8 月 22 日就是中国传统的七夕节，vivo S17 相遇紫也就是以“七夕相会”为主题的，它通过创新工艺将渐变的紫色与晶莹闪耀的粒子结合，寓意浪漫的星河。

具体来说，vivo S17 采用了首创的“粒子水墨”工艺，近千万颗微米级繁星粒子在背盖上线性铺散。同时借鉴银河疏散有别的空间分布，勾勒出交织相印的层次光影。

此外，手机表面还有 14 层纳米级镀膜为玻璃表面增亮，使得手机整体的光泽更显莹润，而这里的紫色选用的是具有水雾感的“暮山色”，紫与白相融渐变，呈现出一种高级浪漫的氛围。

机身整体采用流线型曲屏设计，背面通过流畅的弧线和中框丝滑相接，搭配 7.46mm 的机身厚度，看起来轻盈的同时，也能带来舒适的握持感。

摄像头方面，vivo S17 相遇紫采用全新透明材质的云阶镜组，两枚摄像头和一枚柔光环竖向排列，右侧则是闪光灯和相机型号文字。

手机的正面，则是一块 6.78 英寸的 1.5K 分辨率双曲面屏幕，顶部居中打孔前置摄像头，屏幕的四面边框很窄，特别是两侧在曲面的掩映下看起来更窄。

中框方面，vivo S17 相遇紫的顶部有凹槽设计，右侧一枚麦克风，中间则是“PROFESSIONAL PORTRAIT”的设计字样。

机身底部为扬声器、USB Type-C 接口、麦克风、SIM 卡槽。

机身右侧为音量按键和电源键，左侧没有任何按键。

vivo S17 相遇紫的尺寸规格为 164.18x 74.37x 7.46mm，重量则约为 186g，轻盈精致。

整体来说，vivo S17 相遇紫浪漫、高级，颇具颜值，在即将到来的七夕佳节，可以成为送给心爱的 TA 的上佳礼物。

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