谷歌称在人工智能领域取得突破，可显著减少飞机对全球变暖的影响

IT之家 8 月 14 日消息，谷歌表示其在人工智能领域取得了重大突破，可以大大减少飞行对气候的影响。

飞机在空中留下的长长白线，叫做尾迹云，它们是飞机排放的烟尘在冰冷的高空凝结成冰晶形成的。尾迹云有时会让天空变得阴沉，而且会阻挡地球散发出的热量，导致全球变暖。据联合国估计，飞机产生的尾迹云占了飞行造成的全球变暖影响的三分之一以上。

图源 Pixabay

如果飞机能够避开容易形成尾迹云的区域，就可以减少对全球变暖的影响。为了实现这一目标，谷歌研究人员利用了人工智能技术，收集了卫星图像、天气和飞行路径数据，并将其输入人工智能系统，可以为飞行员提供避免产生尾迹云的路线。

谷歌与一家航空公司和一家数据提供商合作，在六个月内进行了 70 次试验飞行，让美国航空公司的飞行员按照人工智能系统生成的路线飞行。研究人员随后检查了卫星图像，发现尾迹云减少了 54%。

“这是第一个证明商业航班可以减少尾迹云，从而降低它们对气候的影响的证据。”谷歌在其公告中称。IT之家注意到，谷歌还指出，这些飞行多消耗了 2% 的燃料，但谷歌认为可以选择性地使用这些路线。谷歌表示，其将“在未来几年内与整个航空业合作，利用人工智能使消除尾迹云成为现实”，并称这有“可能成为一种经济有效、可扩展的解决方案，以减少飞行对气候的影响”。

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