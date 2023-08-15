12 月不会发行，Plaion 回应《潜行者 2：切尔诺贝利之心》游戏“泄露”事件

IT之家 8 月 15 日消息，根据游戏媒体 GRY Online 报道，波兰游戏发行商 Plaion（前 Koch Media）澄清，《潜行者 2：切尔诺贝利之心》游戏并不会在 12 月 1 日发行。

IT之家此前报道，Plaion 此前更新《潜行者 2：切尔诺贝利之心》的发售时间，页面显示 2023 年 12 月 1 日发行。

Plaion 在提供给 GRY-Online 的声明中表示，本次“泄露”是由于人为因素导致，错误标记了 12 月 1 日发行。

由于俄乌冲突，游戏开发商 GSC Game World 在开发《潜行者 2：切尔诺贝利之心》过程中遇到了诸多问题，游戏开发版数据在 5 月还遭到泄露。

根据游戏媒体 Inside Gaming 报道，《潜行者 2：切尔诺贝利之心》游戏将会科隆游戏展上亮相，向玩家展示最新开发状态。

《潜行者 2：切尔诺贝利之心》将在 Xbox 和 PC 平台上推出。游戏开发商 GSC Game World 目前并未宣布具体的发布日期，于今年 2 月宣布将该作 Ultimate Edition 的售价提高 40 美元（当前约 274 元人民币），以便于在这些动荡时期将这款游戏的收藏品质量保持在理想水平。

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