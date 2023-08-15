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首页 > 游戏之家>游戏快报

B 社公布《星空》游戏事件时间轴

2023/8/15 9:05:31 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 15 日消息，B 社（Bethesda）公司今天更新了《星空》游戏介绍页面公布了这款游戏庞大的事件时间轴。

IT之家在此附上官方故事线截图如下：

官方介绍如下：

《Starfield》是由载誉无数、曾为大家带来《The Elder Scrolls V: Skyrim》和《Fallout 4》的制作团队 ——Bethesda Game Studios 睽违 25 年之久再度打造的全新宇宙。

这款新一代角色扮演游戏将背景设定在茫茫宇宙。在这里，你可以随心创建角色，自由遨游星海。踏上这趟史诗般的旅程，发掘人类文明的终极奥秘。

游戏总监 Todd Howard 和 Bethesda Game Studios 团队打开了工作室大门，邀请玩家一同来深入认识《Starfield》，他们分享了更新后的角色生成系统、飞船建造、探索 1000 个行星等各方面的细节和幕后故事。

《Starfield》将于 2023 年 9 月 6 日在 Xbox Series X|S 和 PC 发行。拥有 Game Pass，首发即可游玩。

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关键词：星空bethesda

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