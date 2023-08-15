《生化危机 2：重制版》发售四年半后迎更新，新增拉丁美洲西班牙语支持

IT之家 8 月 15 日消息，由日本游戏公司卡普空开发的恐怖生存类游戏《生化危机 2：重制版》于 2019 年 1 月 25 日发售，该作是 1998 年经典游戏《生化危机 2》的重制版，在 PC、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One 和 Nintendo Switch 平台上都有发行。

近日，卡普空发布了该游戏的最新更新，这是该游戏发售四年半后的首次更新。这次更新并不是一些简单的性能和稳定性的优化，而是修复了一些 bug，并且为游戏增加了一种新的显示语言 —— 拉丁美洲西班牙语。具体的更新内容如下：

增加了拉丁美洲西班牙语作为显示语言。

修复了一些在某些语言下无法正确显示成就的问题。

修复了一些 bug 和问题。

IT之家注意到，卡普空还在开发《生化危机 4：重制版》的下一个重大内容更新，该更新将把“分离之路”（Separate Ways）剧情模式引入游戏中，“分离之路”是《生化危机 4》原版中的一个附加剧情模式，讲述了女主角艾达・王（Ada Wong）在主线剧情中的另一面故事。这个更新预计将在今年晚些时候推出，但目前卡普空尚未公布具体的日期，也没有透露这个更新是免费的还是收费的。

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