1260 万份，《生化危机 2》重制版成为该系列最畅销游戏

IT之家 8 月 4 日消息，卡普空近日宣布，2019 年推出的《生化危机 2》重制版成为该系列最畅销游戏。

卡普空近期公布了 2023 年第 2 季度财报财报，表示当前《生化危机 2》重制版销量已经突破 1260 万份，超过《生化危机 7》（已售出 1240 万份），成为该系列最畅销的游戏。

卡普空还表示今年早些时候推出的《生化危机 4》翻拍版已经售出 490 万份；《生化危机》系列在全球的总销量超过 1.46 亿部。

卡普空并未透露何时会推出下一款《生化危机》游戏，IT之家今年 6 月报道，该公司发起问卷调查，询问玩家希望看到哪款《生化危机》游戏重制，因此卡普空正在酝酿新的重制版。

彭博社记者 Takashi Mochizuki 在推特上声称，日本游戏厂商卡普空已确认将于本财年内（截至 2024 年 3 月）推出一款“迄今为止尚未公开”的游戏。而且，这款游戏将会“卖出数百万套”。

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