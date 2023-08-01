索尼为 PSN 商店夏季特卖活动追加一批游戏，《生化危机 2+3 重制版》《只狼》在列

IT之家 8 月 1 日消息，索尼在上月 19 日开启了 PSN 商店的夏日促销活动，官方宣称“部分游戏低至 2 折”，不过有些游戏甚至提供了“1 折”折扣。

▲ 图源 索尼 PlayStation 商店

今天索尼为夏日促销活动追加了一批新游戏，《生化危机 2+3 重制版》、《只狼》、《刺客信条：英灵殿》等均在列。

IT之家整理汇总新一批打折游戏如下：

《生化危机 2+3 重制版合集》 117 港币（约 107.56 元人民币）

《只狼》199 港币（约 182.91 元人民币）

《刺客信条：英灵殿》117 港币（约 107.56 元人民币）

《SD 高达：激斗同盟》290.95 港币（约 267.48 元人民币）

《极品飞车：不羁》164.7 港币（约 151.41 元人民币）

《新樱花大战》85.6 港币（约 78.69 人民币）

《最终幻想 7：核心危机 REUNION》279.3 港币（约 256.77 元人民币）

《女神异闻录 3 携带版＋女神异闻录 4 黄金版合集》203 港币（约 186.62 元人民币）

《漫威复仇者》46.2 港币（约 42.47 元人民币）

《女神侧身像：极乐》239.5 港币（约 220.18 元人民币）

港服 PSN 夏日促销活动页面：点此直达

美服 PSN 夏日促销活动页面：点此直达

PSN 夏促活动将在 8 月 16 日结束，截至发稿，索尼依然没有上架 PSN Plus 会员的折扣，本次促销活动应当更着眼于游戏本身的折扣。

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