首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 游戏之家>游戏快报

索尼为 PSN 商店夏季特卖活动追加一批游戏，《生化危机 2+3 重制版》《只狼》在列

2023/8/1 14:41:35 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
评论：

IT之家 8 月 1 日消息，索尼在上月 19 日开启了 PSN 商店的夏日促销活动，官方宣称“部分游戏低至 2 折”，不过有些游戏甚至提供了“1 折”折扣。

▲ 图源 索尼 PlayStation 商店

今天索尼为夏日促销活动追加了一批新游戏，《生化危机 2+3 重制版》、《只狼》、《刺客信条：英灵殿》等均在列。

IT之家整理汇总新一批打折游戏如下：

  • 《生化危机 2+3 重制版合集》 117 港币（约 107.56 元人民币）

  • 《只狼》199 港币（约 182.91 元人民币）

  • 《刺客信条：英灵殿》117 港币（约 107.56 元人民币）

  • 《SD 高达：激斗同盟》290.95 港币（约 267.48 元人民币）

  • 《极品飞车：不羁》164.7 港币（约 151.41 元人民币）

  • 《新樱花大战》85.6 港币（约 78.69 人民币）

  • 《最终幻想 7：核心危机 REUNION》279.3 港币（约 256.77 元人民币）

  • 《女神异闻录 3 携带版＋女神异闻录 4 黄金版合集》203 港币（约 186.62 元人民币）

  • 《漫威复仇者》46.2 港币（约 42.47 元人民币）

  • 《女神侧身像：极乐》239.5 港币（约 220.18 元人民币）

港服 PSN 夏日促销活动页面：点此直达

美服 PSN 夏日促销活动页面：点此直达

PSN 夏促活动将在 8 月 16 日结束，截至发稿，索尼依然没有上架 PSN Plus 会员的折扣，本次促销活动应当更着眼于游戏本身的折扣。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：索尼PlayStationPSN 商店

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用