暴雪《暗黑破坏神 3》终于迎来完全单人游戏模式

IT之家 8 月 15 日消息，暴雪透露了《暗黑破坏神 3》第 29 赛季的内容，这是为这款 11 年历史的动作角色扮演游戏添加新内容的最后一个赛季了。

▲ 图源暴雪官网

据官方透露，第 29 赛季将增加 Solo Self Found 模式，这是多年来粉丝们一直呼吁暴雪添加的完全单人游戏模式。

据介绍，在该模式下，玩家可以在《暗黑破坏神 3》中进行真正的单人游戏。这意味着没有与他人交易，没有参加派对的经验奖金，也没有好友共同战斗。此外，这个单人模式有自己的专用排行榜，还提供了硬核 Hardcore 模式（IT之家注：角色死亡即删存档）。

想要体验 Solo Self Found 模式，玩家需要创建全新角色，并在左下角勾选 Solo Self Found Hero 选项。

▲ 图源暴雪官网

这些更改将于 8 月 15 日至 29 日作为《暗黑破坏神 3》补丁 2.7.6 公共测试（PTR）的一部分提供。第 29 赛季是《暗黑破坏神 3》包含全新内容的最后一个赛季，从第 30 赛季开始，游戏将重新循环旧赛季内容，而《暗黑破坏神 3》开发团队将投入更多精力开发《暗黑破坏神 4》。

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