自动驾驶汽车引发旧金山交通堵塞，当地官员怒斥

IT之家 8 月 15 日消息，据社交媒体网站 X（前身为推特）上的消息，上周末，旧金山市民遭遇了一场由 Cruise 自动驾驶汽车引发的交通拥堵，而前一天加州监管机构刚刚批准无人驾驶出租车公司可在全市 24 小时运营。

IT之家注意到，X 上发布的视频显示，在举行 Outside Lands 音乐节的附近，北滩社区有至少 10 辆 Cruise 汽车无法移动，堵住了路口，并闪烁着危险警示灯。目击者称，无人驾驶汽车周五晚上在路口堵塞了大约 15 分钟，引发了人们对无人驾驶汽车可能阻碍紧急车辆进入该地区的担忧。

Cruise 在 X 上回应称，音乐节“造成了无线带宽限制，导致我们的车辆连接延迟”，该公司称正在“积极调查并寻求解决方案，以防止这种情况再次发生”，并向受影响的人道歉。

Cruise 称，其车辆已经拥有超过 400 万英里的无人驾驶里程，目前每月拥有超过 100 万英里的无人驾驶里程。

旧金山市监事会主席 Aaron Peskin 称，“他们在我们的街道上部署了数百辆汽车。他们应该暂停并停下来，直到他们完善这项技术。Peskin 还担心如果这种情况再次发生会出现紧急情况，“我们北滩的房子是用木头做的。他正在“寻求各种途径”让州政府撤销这项决定，并可能寻求法院禁令。

这次事件发生在加州公共事业委员会（CPUC），即该州监管自动驾驶汽车的机构，以 3 比 1 的投票结果赞成 Waymo 和 Cruise 扩大其业务的第二天，允许他们的无人驾驶汽车在全市 24 小时运营。Cruise 发言人 Drew Pusateri 此前表示，24 小时无人驾驶服务是一个“历史性的行业里程碑”，使 Cruise“处于与传统网约车竞争的位置，并挑战不安全、不可达的交通现状”。

尽管得到了州政府的批准，当地官员也表达了他们的反对意见。旧金山警察协会、旧金山副警长协会和旧金山消防员联合会 798 分会都给 CPUC 写了信，表达了对自动驾驶汽车可能妨碍紧急服务的担忧。

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