无人驾驶在旧金山推广受阻，官员称现在没看出比人开车更好

8 月 6 日消息，通用汽车旗下 Cruise 和 Alphabet 旗下 Waymo 都在美国旧金山部署了大量自动驾驶汽车，以对该技术进行测试，然而这项业务尚未赢得当地政府和居民的认可。当地官员表示，自动驾驶汽车技术的确令人感到惊叹，它们将来也可能比人类司机更安全。然而，这个行业目前还未给出令人信服的证据。

以下为全文摘要：

与世界其他地方相比，美国旧金山市的居民似乎更早地接受了电脑、互联网和手机等新兴事物。然而，它们对自动驾驶汽车的未来却充满了疑虑。

突然之间，Cruise 和 Waymo 的无人驾驶汽车似乎变得无处不在。许多急救人员抱怨称，这些车挡了路，而行人则在社交媒体上曝光这些车的滑稽行为。一个反对自动驾驶汽车的组织甚至在这些车辆的引擎盖上放置了橙色的交通锥，以此迷惑汽车中的传感器。

旧金山居民的反应表明，通用汽车持有多数股权的 Cruise 和谷歌母公司 Alphabet 旗下的 Waymo 在推广自动驾驶汽车方面遇到了巨大挑战。两家公司都在无人驾驶汽车上投入了数十亿美元，希望其将来能成为规模更大的业务，但先显然它们首先需要赢得当地的人心。

旧金山已经进行了无数次自动驾驶汽车测试，有些居民甚至成为自动驾驶出租车服务的定期用户。现在，Cruise 和 Waymo 希望提供可以与 Lyft 和优步竞争的叫车服务。如果这两家公司实现了他们的愿望，旧金山将成为首批使用自动驾驶汽车进行交通运输的大型城市实验之一。

负责监管客运的加州公用事业委员会定于本月投票，决定是否允许 Cruise 扩大其在旧金山的业务，以及是否允许 Cruise 与 Waymo 为提供自动驾驶乘车服务收费。投票已经推迟了两次，该机构将于下周举行听证会，听取这些公司对一系列安全问题的回应。

旧金山交通局交通主管杰弗里・图姆林（Jeffrey Tumlin）说：“我们认为自动驾驶汽车技术的确令人惊叹，我们也相信它们将来会比人类司机驾车更安全。但到目前为止，这个行业还没有证明这一点。”

Cruise 和 Waymo 正就此展开反击。两家公司的高管都已开始以更紧迫的姿态向公众和政府官员展示他们的技术，并拿出了他们所说的显示其汽车安全优势的数据。

Cruise 首席执行官凯尔・沃格特 (Kyle Vogt) 表示，如果官员们放慢自动驾驶汽车的推广速度，将导致更多人受到伤害。他还援引公司数据称，自动驾驶汽车的增加与碰撞事件的减少息息相关。沃格特说，自今年年初以来，Cruise 在旧金山道路上的汽车数量增加了五倍。该公司在全美范围内部署的近 400 辆汽车中，大部分都位于旧金山。

沃格特解释称：“任何新事物，尤其是一项被视为边缘魔法的技术，往往会引发很多问题，并引起人们的极大关注。而人们的关注自然会引发争议。”

目前，Cruise 在旧金山提供夜间付费乘车服务。Waymo 还没有获得州政府的许可，被禁止提供付费乘车服务，但人们可以免费乘坐该公司的汽车。现在很多人都在申请参加这两家公司的测试。

Cruise 和 Waymo 试图建立按需出租车服务，他们已经为此消耗了数十亿美元资金，并希望这项服务最终将在不需要人类司机的情况下产生更大的利润。但到目前为止，他们的业务产生的收入微乎其微。

通用汽车报告称，去年与 Cruise 相关的销售额为 1.02 亿美元，而成本和支出则为 33 亿美元。首席执行官玛丽・巴拉 (Mary Barra) 在 6 月份表示，该公司正处于向自动驾驶汽车转型的早期阶段。高管们也称，该公司的目标是到 2030 年之前实现年收入 500 亿美元。

自 2020 年以来，Waymo 已经从 Alphabet 和外部投资者那里筹集了超过 57 亿美元资金。Alphabet 始终承受着股东的巨大压力，他们要求该公司减少在 Waymo 和其他投机性业务上的支出，但该公司没有单独报告 Waymo 的财务业绩。

除了旧金山，凤凰城也部署有数百辆自动驾驶汽车，更多的汽车正被部署在洛杉矶、迈阿密、达拉斯、得克萨斯州奥斯汀和田纳西州纳什维尔进行测试。而在三年前，只有少数几个城市有自动驾驶测试车辆。

旧金山政府官员表示，最近几个月，涉及 Cruise 和 Waymo 车辆的事故报告数量增加了两倍。交通主管图姆林表示，官员们需要从自动驾驶汽车公司获得更多公开数据，才能得出有关其安全性的结论，而旧金山正在朝着这一目标努力。

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