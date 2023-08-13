AMD 提交 Linux 更新，修复 Zen 1 架构除以零后泄漏数据的漏洞

IT之家 8 月 13 日消息，Phoronix 发现，AMD 就 Linux 内核合并了一个新的漏洞修复，主要是初代 AMD Zen 处理器可能会在除以零后发生数据泄漏。
截至IT之家发稿，Linux 6.4.10 稳定内核以及 Linux 6.1.45 / 5.15.126 / 5.10.190 LTS 内核都修复了该漏洞。
AMD Linux 开发人员 Borislav Petkov 编写了一个内核补丁来解决 Ryzen 1000 系列和 EPYC 7001 系列处理器的 Bug，他解释道：
在某些情况下，当整数除以 0 时会出现错误，这可能会在 Zen1 架构上留下先前除法操作的过时商数据。
在从#DE 异常处理程序返回之前执行一个虚拟的 0/1 除法，以避免任何潜在的敏感数据问题泄漏 w。
在代码中，此问题简称为“AMD DIV0 推测 Bug”。
当然，虚拟除法 0/1 仅适用于 AMD Zen 1 处理器。此补丁添加的内核消息还指出，禁用 SMT 技术可针对除零问题实现“全面”保护。
除了 AMD Zen 1 修复之外，本周 Linux 稳定版和 LTS 内核中还修复了各种其他 Bug。
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