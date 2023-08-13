AMD 提交 Linux 更新，修复 Zen 1 架构除以零后泄漏数据的漏洞

IT之家 8 月 13 日消息，Phoronix 发现，AMD 就 Linux 内核合并了一个新的漏洞修复，主要是初代 AMD Zen 处理器可能会在除以零后发生数据泄漏。

截至IT之家发稿，Linux 6.4.10 稳定内核以及 Linux 6.1.45 / 5.15.126 / 5.10.190 LTS 内核都修复了该漏洞。

AMD Linux 开发人员 Borislav Petkov 编写了一个内核补丁来解决 Ryzen 1000 系列和 EPYC 7001 系列处理器的 Bug，他解释道：

在某些情况下，当整数除以 0 时会出现错误，这可能会在 Zen1 架构上留下先前除法操作的过时商数据。

在从#DE 异常处理程序返回之前执行一个虚拟的 0/1 除法，以避免任何潜在的敏感数据问题泄漏 w。