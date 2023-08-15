互联网档案馆回应：积极应诉唱片公司侵权索赔、继续推进 Great 78 项目

IT之家 8 月 15 日消息，索尼和其他顶级音乐唱片公司起诉互联网档案馆（Internet Archive），称其在网上发布数千首老歌曲和录音相当于“批发盗窃”受版权保护的音乐。

互联网档案馆今天发布博文，回应称目前正积极应诉，并希望能够得到网民的支持，继续推进 Great 78 项目。

IT之家注：Great 78 项目成立于 2006 年，由专业的图书管理员、档案管理员和音响工程师合作，数字化保存在虫胶树脂上的 78RPM 唱片。

虫胶树脂是一种过时且易碎的介质，互联网档案馆表示这种古老的唱片技术会存在刮擦声和爆裂声，在数字化过程中，使用现代重制技术消除背景噪声。

互联网档案馆数字图书馆员 Brewster Kahle 表示：

主流消费者听音乐，已经习惯去 Spotify 等流媒体订阅平台。

在消费者想研究唱片的原始版本时，他们会去像互联网档案馆这样的图书馆，两者服务群体不同，不会存在冲突。

保存录音的目的是用于教学和研究，例如罗文大学的 Jason Luther 等大学教授，他的学生使用 Great 78 集合作为研究和编写播客的基础，用于课堂作业。

这些唱片的访问量很低，每张唱片每月访问量可能只有 1 个人，而且大部分唱片都无人问津。

我们在积极应诉的同时，我们仍然致力于我们的使命。我们非常感谢图书馆的赞助人和合作伙伴，让我们继续“普及所有知识”。