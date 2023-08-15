吉利汽车机器人品牌“极越”由集度更名而来，已获生产资质

IT之家 8 月 15 日消息，8 月 14 日，由吉利控股集团、百度集团联手打造的“汽车机器人战略合作项目”迎来重要进展，吉利控股集团旗下全新汽车机器人品牌“极越”正式发布。“极越”品牌的正式发布，标志着“汽车机器人战略合作项目”向高端智能汽车量产迈出实质性一步。

此外，“极越”品牌旗下首款车型正式命名为“极越 01” ，有望于今年下半年发布。IT之家注意到，该车已经现身 8 月 14 日工信部最新公布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第 374 批），意味着其已经获得生产资质。

从官方放出的“极越 01”车型图片来看，该车就是此前的集度 ROBO-01。而据经济观察网报道，一位极越汽车人士称，他们已经不再叫集度了，而是极越。原集度汽车官网，也已经更名为极越汽车机器人。

据报道，更名后的极越汽车，由吉利集团负责生产、制造，百度集团将在智能座舱、智能驾驶和文心一言等 AI 技术能力方面，为极越提供服务。

信息显示，极越汽车科技 8 月 9 日成立，法定代表人、执行董事为张权（吉利控股集团高级副总裁），总经理为夏一平（集度汽车 CEO），注册资本 1000 万。该公司由浙江吉利产投控股有限公司和百度旗下的上海幂航汽车有限公司分别持股 65%、35%。

2021 年 3 月集度汽车成立时，由百度和吉利共同出资，由百度持股 55%，吉利持股 45%。成立时获得 3 亿美元启动资金。2022 年，集度汽车完成近 4 亿美元的 A 轮融资，由百度和吉利共同增持。

与之前集度汽车的股份比例相比，极越汽车的百度持股份额下降，吉利份额上升。

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