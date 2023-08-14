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吉利 + 百度首款车型“极越 01”亮相，采用集度车标

2023/8/14 19:48:27 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 雨雪载途 的线索投递！

IT之家 8 月 14 日消息，由吉利控股集团、百度集团联手打造的“汽车机器人战略合作项目”迎来重要进展，吉利控股集团旗下全新高端智能汽车机器人品牌“极越”正式发布

吉利旗下全新品牌极越汽车官宣！与百度联手打造 首款车型年底发布

据介绍，极越旗下的首款车型正式命名为“极越 01”，官方晒出了多张外观宣传图。

吉利旗下全新品牌极越汽车官宣！与百度联手打造 首款车型年底发布

从外观来看，新车有望是一款跨界 SUV 车型，采用了封闭式格栅设计，车身侧面来看车顶略微溜背，尾部配备了隐藏式尾翼。

吉利旗下全新品牌极越汽车官宣！与百度联手打造 首款车型年底发布

吉利旗下全新品牌极越汽车官宣！与百度联手打造 首款车型年底发布

IT之家查询发现，根据工信部的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第 374 批），新品牌的首款车型极越 01 正式亮相。

该车尺寸为 4853*1990*1611mm，轴距 3000mm，白色车身；搭载宁德时代三元锂电池，配备后驱 200kW 单电机和四驱 200kW+200kW 双电机。

此外，该车可选装轮辋、制动钳、制动盘、不同型式天幕、logo、前牌照板等。

另一款黑色版本极越 01 搭载蜂巢能源的磷酸铁锂电池，其余配置基本一致，尺寸也相同。

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关键词：极越吉利集度百度 车

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