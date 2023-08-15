制糖工厂“硬糖机械键盘 Classic”再补货：木质淡雅设计，到手价 699 元

IT之家 8 月 15 日消息，制糖工厂此前推出了“硬糖机械键盘 Classic”，官方表示，该键盘采用复古设计理念，支持轴体热插拔、有线无线双连接方式，目前该“硬糖机械键盘 Classic”已经在各大电商平台补货，到手价为 699 元。

▲ 图源 制糖工厂官方公众号

外观设计上，硬糖机械键盘 Classic 以 1956 年的博朗 SK4 收音机为设计灵感，键盘采用榉木材质打造木质边框，并搭配有机玻璃透明防尘罩。

▲ 图源 制糖工厂官方公众号

键盘选型方面，其采用 75% 配列的 84 键紧凑设计，并带有背光，官方表示“该设计在缩小键盘整体尺寸的同时，保留了常用按键”，键盘三围尺寸 313*130*31mm，重量约 842g。

键帽方面采用不透光设计，轴体方面选用了佳达隆的机械轴体，提供青轴、红轴、茶轴三种不同手感取向的轴体可选，并支持全键热插拔，可通过附赠的拔轴器拔出轴体更换。

▲ 图源 制糖工厂官方公众号

连接性方面，该键盘内置 4000 毫安时电池，标称续航在 20-80 小时，支持 USB C 或蓝牙 5.1 无线连接，至多同时适配三台设备，通过 FN+1、FN+2、FN+3 无缝切换设备连接，官方为 macOS、Windows 提供支持（IT之家注：含替换键帽），而 Linux、iOS、Android、Windows Phone 等系统也可以使用。

▲ 图源 制糖工厂官方公众号

目前该键盘已经在各大电商平台可供购买，到手价为 699 元，感兴趣的小伙伴们可以前往了解选购。

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