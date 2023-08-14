凯华 & 迈从联合定制机械键盘轴体发布，可选琉光冰淇淋、云豹轴

IT之家 8 月 14 日消息，凯华 Kailh & 迈从 MCHOSE 联合定制轴于今日发布，共有两款，分别为云豹轴、琉光冰淇淋轴。

据介绍，琉光冰淇淋轴采用冰淇淋原色，导芯部分采用淡淡的肉粉色设计，带有一个扇形雾面独立导光柱，导光柱经过雾面设计后，灯光聚拢且透光。

琉光冰淇淋轴采用 POK 导芯、POM 上盖、POM 基座 PC 独立导光柱、高回弹镀金加长弹簧，导通行程为 1.3±0.4mm，为线性手感，较为轻盈快触发，声音清脆，“能同时兼顾打字和游戏两种不同场景”。

云豹轴段落感较强，采用凯华经典的方形导芯、大卡扣设计；底座导芯统一 POM 实色设计，上盖采用高透 PC 材质，搭配高透导光柱。

材质方面，云豹轴采用 POM 导芯、PC 上盖、POM 基座 PC 独立导光柱、高回弹镀金弹簧，导通行程为 1.8±0.4mm，号称“有着非常清晰脆朗的圆珠笔体验”，按压反馈较强。

这两款轴都采用的是凯华 BOX 结构的内部设计，使用扭簧发声。据凯华介绍，BOX 小箱子结构使发声结构与触发结构独立开来，这种间接触发形式与传统 MX 结构的挤压形式有着巨大的差别，因此可以大大减少弹簧片的变形。

IT之家暂未查到两款轴体的售价信息，预计将在后续上架。

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