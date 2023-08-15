Steam 新一周游戏热销榜：《博德之门 3》登顶，《GTA5》第八

IT之家 8 月 15 日消息，V 社今日公布了 2023 年 8 月 18 日到 8 月 15 日的最新 Steam 游戏每周热销数据，按收入排名，《博德之门 3》再度成功登顶（排除免费游戏），而大家喜闻乐见的《GTA 5》这次排名第八。

IT之家附 Top10 榜单：

1. 《博德之门 3》

2. Steam Deck

3. 《星空》

4. 《使命召唤》（IT之家注：此为《使命召唤：现代战争 2》和《使命召唤：战争地带》游戏合集“大包”）

5. 《遗迹 2》

6. 《上古卷轴 Online》

7. 《战国王朝》

8. 《GTA 5》

9. 《装甲核心 6》

10. 《博德之门 3》豪华版 DLC

▲ 图源 Steam

从中国区来看，除了《Apex 英雄》《CS：GO》《永劫无间》《PUBG》等“著名”免费游戏外，《博德之门 3》同样登顶国区榜首，铁打的《壁纸引擎》排行第四、《GTA5》依然排行第五。

1.《博德之门 3》

2.《使命召唤》

3.《星空》

4.《壁纸引擎》

5.《GTA 5》

6.《遗迹 2》

7.《街头霸王 6》

8.《EA SPORTS》

9.《全面战争（Total War：WARHAMMER III）》

10.《潜水员戴夫》

▲ 图源 Steam

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