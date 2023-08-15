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首页 > 游戏之家>游戏快报

Steam 新一周游戏热销榜：《博德之门 3》登顶，《GTA5》第八

2023/8/15 16:49:07 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
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IT之家 8 月 15 日消息，V 社今日公布了 2023 年 8 月 18 日到 8 月 15 日的最新 Steam 游戏每周热销数据，按收入排名，《博德之门 3》再度成功登顶（排除免费游戏），而大家喜闻乐见的《GTA 5》这次排名第八

IT之家附 Top10 榜单：

  • 1. 《博德之门 3》

  • 2. Steam Deck

  • 3. 《星空》

  • 4. 《使命召唤》（IT之家注：此为《使命召唤：现代战争 2》和《使命召唤：战争地带》游戏合集“大包”）

  • 5. 《遗迹 2》

  • 6. 《上古卷轴 Online》

  • 7. 《战国王朝》

  • 8. 《GTA 5》

  • 9. 《装甲核心 6》

  • 10. 《博德之门 3》豪华版 DLC

▲ 图源 Steam

从中国区来看，除了《Apex 英雄》《CS：GO》《永劫无间》《PUBG》等“著名”免费游戏外，《博德之门 3》同样登顶国区榜首，铁打的《壁纸引擎》排行第四、《GTA5》依然排行第五。

  • 1.《博德之门 3》

  • 2.《使命召唤》

  • 3.《星空》

  • 4.《壁纸引擎》

  • 5.《GTA 5》

  • 6.《遗迹 2》

  • 7.《街头霸王 6》

  • 8.《EA SPORTS》

  • 9.《全面战争（Total War：WARHAMMER III）》

  • 10.《潜水员戴夫》

▲ 图源 Steam

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关键词：GTA5Steam博德之门

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