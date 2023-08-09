《英雄联盟手游》4.3 版本更新：安妮重做，无限乱斗模式回归

IT之家 8 月 9 日消息，《英雄联盟手游》2023 年 8 月 10 日 9:00-12:00 对全服进行不停机更新，推出 4.3.12.49 版。安妮重做在更新后上线，无限乱斗模式也即将在本月回归。

IT之家附《英雄联盟手游》4.3 版本更新内容：

安妮重做：

E (3) 技能：熔岩护盾

● 安妮为自己和提伯斯提供吸收伤害的护盾，同时获得额外移动速度，移除了敌人对护盾进行普攻会受到的魔法伤害。

R (4) 技能：提伯斯之怒

● 我们将为安妮的终极技能增加一项新效果，再次施放终极技能时，提伯斯将扑向目标，对其造成魔法伤害并将其击飞。移除了提伯斯的灼烧伤害。

● 被召唤时、扑向敌人后，以及安妮阵亡时，提伯斯还将获得额外移动速度和攻击速度。

● 我们还更新了她的终极技能图标！可再次施放终极技能、指挥提伯斯扑向敌人时，这个新图标就会出现！

夏日娱乐模式轮换计划

人气爆棚的无限乱斗模式即将在本月回归！快活动一下手指，准备好开启完全随机的疾速对决！无限乱斗和无限火力十分相似，只不过你不必自己做选择，而是由系统为你和队友随机选定一名英雄！是时候跳进大炮、一飞冲天，展开疾速的技能比拼了！同时我们即将开启夏日娱乐模式轮换计划，无限乱斗、无限火力、克隆大作战、终极魔典轮番登场。

无限乱斗模式将于北京时间 8 月 18 日 0：00~8 月 21 日 23：59 分开放。

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