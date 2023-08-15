科大讯飞发布智能编程助手 iFlyCode 1.0，具备代码生成、补齐、测试等功能

IT之家 8 月 15 日消息，在今日下午的科大讯飞发布会上，讯飞除了发布星火大模型 V2.0 外，还带来了智能编程助手 iFlyCode 1.0。

IT之家经过查询得知，智能编程助手 iFlyCode 1.0 是一款 AI 编程工具，专注于代码层面，官方表示，该工具基于讯飞星火 V2.0 大模型，具备代码生成、代码补齐、代码纠错、代码解释、生成单元测试等功能。

▲ 图源 讯飞官网

讯飞官方声称，“iFlyCode 1.0 的发布将是讯飞星火代码能力逐步提升的标志，在现阶段的星火 V1.5 中，讯飞就已经提供了丰富的‘编程小助手’，其中包含开发者熟悉的数据库管理、软件测试与开发等能力，而当下融合了星火大模型 2.0 的 iFlyCode 1.0 具备了更多功能，例如将 Python 代码转换为 Java 代码等，可提升用户的效率”。

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讯飞官方同时表示，“星火大模型还是新手开发者的‘代码翻译官’，对于零基础想学习编程的人，可以通过‘星火 Python 代码解释小助手’获取每行代码的示意，星火大模型还可以导入并调用 Python 中的各类模块，相对方便快捷”。

目前讯飞智能编程助手 iFlyCode1.0 已向外界提供试用，感兴趣的小伙伴们可以在这里进行申请。

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