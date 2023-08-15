讯飞星火大模型 V2.0 发布，今年 10 月将中英文全面对标 ChatGPT

IT之家 8 月 15 日消息，在今日下午的科大讯飞发布会上，讯飞星火大模型 V2.0 正式发布，重点提升代码能力和多模态能力，并推出面向老师、学校、企业、开发者等更多元的应用落地产品。

此外，讯飞星火 V2.0 上线代码生成、图片生成、视频生成、星火插件等新功能，并推出全新的智能助手。

科大讯飞董事长刘庆峰介绍，讯飞星火 V2.0 代码能力实现大幅度提升，从业界参考测试集上的效果对比来看，星火 V2.0 基于 Python 和 C++ 进行代码写作能力已高度逼近 ChatGPT，差距仅为 1% 和 2%。而在认知智能国家重点实验室构建的代码真实场景使用测试系统中，讯飞星火大模型在代码纠错解释、单人测试等维度，均已超过了 ChatGPT，其他各项能力也正在快速追赶过程中。

根据科大讯飞官方路线图，讯飞星火大模型将在 10 月 24 日迎来又一次升级，通用模型将对标 ChatGPT，实现中文超越、英文相当。

IT之家从发布会中获悉，科大讯飞还透露，讯飞星火大模型真正要对标的是 GPT-4，这一目标有望明年上半年实现。

据刘庆峰介绍，科大讯飞在过去 24 年的创业过程中，一直专注于人工智能，有非常深厚的技术积累。“我们的每一个算法模块都是自己做的，不是说拿第三方的来源平台训练的。”

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