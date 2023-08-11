科大讯飞：上半年营收 78.42 亿元，同比减少 2.26%

IT之家 8 月 11 日消息，科大讯飞公布 2023 年半年度报告，实现营业收入 78.42 亿元，同比下降 2.26%；净利润 7357.20 万元，同比下降 73.54%，为 2.05 亿元；扣非净亏损为 3.04 亿元，较上年同期减少 5.83 亿元。

IT之家从报告中获悉，科大讯飞第一季度实现营业收入和毛利分别较上年同期下降 17.64% 和 14.89%；第二季度的经营扭转了第一季度业绩下滑的局面，实现营业收入 49.54 亿元，较上年同期增长 9.68%，环比增长 71.56%；实现毛利 19.38 亿元，较上年同期增长 7.80%，环比增长 60.21%。

此外，科大讯飞第二季度完成经营活动产生的现金流量净额 1.40 亿元，较去年同期增加 5.75 亿元。

值得一提的是，讯飞星火认知大模型 V2.0 将在 8 月 15 日 14:00 发布。虽然没有透露具体更新内容，不过预计该模型将在准确度、响应速度、体积上都有一定提升。

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