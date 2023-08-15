Keychron 官宣 Q14 Pro 双模客制化机械键盘：96% Alice 排列，首发价 888 元起

IT之家 8 月 15 日消息，据 Keychron 官方微博文章，Keychron 今日官宣 Q14 Pro 双模客制化机械键盘，该键盘将于今晚八点首发上线，主打“96% Alice 排列”，同时键盘“左侧增加数字区，为鼠标预留空间”，令用户配合鼠标使用更方便。

▲ 图源 Keychron 官方微博

Q14 Pro 主打 Alice 配列布局，该布局采用人体工学设计，增加了从中间向两边侧向倾斜，与桌面形成夹角，从而舒缓手与前臂造成的压力，使手腕和前臂保持一贯的姿势，能让用户在使用过程中以自然轻松的姿态敲击键盘。

▲ 图源 Keychron 官方微博

IT之家整理归纳键盘详细信息如下：

官方称该键盘“采用自家 K Pro 轴体”即 K Pro 茶轴、K Pro 红轴、K Pro 香蕉体，配合 KSA 高度 PBT 双色注塑键帽，内部采用 Gasket 结构 + PC 定位板设计。

▲ 图源 Keychron 官方旗舰店

▲ 图源 Keychron 官方旗舰店

连接性上，这款键盘支持蓝牙 / 有线双模连接，还支持 Keychron 键盘一脉相承的 QMK / VIA 开源改键功能，并兼容 Mac / Win 双系统。

▲ 图源 Keychron 官方旗舰店

截至IT之家发稿，目前该键盘已经上架部分电商平台，官方标准价格为 938 元起，券后为 888 元起，感兴趣的小伙伴们可以前往上车。

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