消息称 Xbox 将在德国科隆展上演示《潜行者 2：切尔诺贝利之心》游戏

IT之家 8 月 1 日消息，微软 Xbox 团队已确认参加 8 月 23 日在德国科隆举办的 Gamescom 2023 游戏展，官方表示将搭建有史以来最大规模的展台，向玩家展示多款游戏。

根据游戏媒体 Inside Gaming 报道，《潜行者 2：切尔诺贝利之心》游戏将会在本次 Xbox 展台上亮相，向玩家展示最新开发状态。

IT之家此前报道，由于俄乌冲突，游戏开发商 GSC Game World 在开发《潜行者 2：切尔诺贝利之心》过程中遇到了诸多问题。

在调整工作人员之外今年 3 月遭到网络安全攻击，导致部分游戏数据泄露。攻击者提出的要求没有得到满足后，于 5 月公布了《潜行者 2：切尔诺贝利之心》游戏开发版数据。

《潜行者 2：切尔诺贝利之心》将于 2023 年在 Xbox 和 PC 平台上推出。游戏开发商 GSC Game World 目前并未宣布具体的发布日期，于今年 2 月宣布将该作 Ultimate Edition 的售价提高 40 美元（当前约 274 元人民币），以便于在这些动荡时期将这款游戏的收藏品质量保持在理想水平。

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