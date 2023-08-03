消息称任天堂准备在 2023 科隆游戏展上展示 Switch 游戏机后续产品

IT之家 8 月 3 日消息，随着传闻中的“Switch 2”的临近，供应链以及各种渠道的消息都表明任天堂正在准备推出 Switch 游戏机后续产品。

据 startmenu 消息，一位熟悉任天堂合作伙伴工作室的消息人士透露，任天堂计划在 2023 科隆游戏展 上宣布 Switch 的后续产品。

IT之家注： 2023 科隆游戏展将于 8 月 23 日至 28 日在德国科隆举行，届时将会有大量游戏开发者以及开发商展示他们即将发行的电子游戏和相关硬件设备。

图源 Pexels

据 VGC 报道并经 Eurogamer 证实，任天堂 Switch 的后续产品计划于 2024 年下半年发，目前已经有工作室拿到了开发套件。但通过 startmenu 所了解到的信息，任天堂最早可能会在 2023 年 8 月底确认新机的存在。

目前尚不清楚这一说法是否意味着任天堂将在科隆展期间举办直面会，或者直接在科隆展上预热新硬件。值得一提的是，Geoff Keighley 将于 8 月 22 日举办 Opening Night Live 活动。

从现有爆料来看，下一代 Switch 掌机将配备 8 英寸 LCD 屏，相比标准机型的 6.2 英寸屏幕在尺寸上提升明显，与搭载 7 英寸 OLED 屏幕的机型相比，8 英寸“是个更加合适的尺寸”。

此外，这款新机最大容量为 512GB，相比于当前标准版机型 32GB、OLED 版机型的 64GB 同样拥有非常明显的提升。

其他方面，之前还有爆料显示，下一代 Switch 游戏机会采用定制的英伟达 Tegra T239 处理器，并会有多种不同时钟频率的 CPU 和 GPU 配置方案，方便开发者为其选择合适的配置。

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