网易确认参加科隆游戏展，《永劫无间》、量子梦新作将亮相

IT之家 7 月 31 日消息，网易游戏今日宣布，将于 8 月 23 日起参加在德国科隆举行的 gamescom2023（科隆游戏展）。此外，网易游戏还将同步参加面向开发者的大会 devcom。

▲ 图源 网易游戏官网

网易游戏表示，在综合展位上，将展示《永劫无间》，玩家还可就近期与《尼尔：机械纪元》的联动与专业 coser 合影。此外，网易还将公布一款尚未公开的游戏。

与此同时，已被网易收购的法国游戏开发商 Quantic Dream（量子梦）的两款新作《利斯凡加：时移战士》和《Dustborn》也将在展会期间公布新消息。

在 devcom 上，网易的相关负责人还将进行两场主题演讲，分别介绍游戏中 NPC 所使用的 AI 技术以及移动 4X 游戏的体验更新。

IT之家此前报道，腾讯旗下国际游戏发行品牌 Level Infinite 此前也已宣布将参加 8 月 23 日-8 月 27 日举办的欧洲最大游戏展会 gamescom2023（科隆游戏展），并将公布多款新作的最新信息，包括《Arena Breakout》、《刺客信条：代号 Jade》等。

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