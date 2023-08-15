数据显示特斯拉一年内降价 20%，电动汽车价格整体下降近 18%

IT之家 8 月 15 日消息，据美国汽车数据网站凯利蓝皮书（Kelley Blue Book）的最新数据显示，特斯拉在一年内将其汽车价格降低了 20%，而电动汽车的成交价格整体也下降了约 18%。

凯利蓝皮书跟踪平均成交价格以及它们与前一个月和去年同期的比较。特斯拉在 7 月份的平均成交价格为 54660 美元（IT之家备注：当前约 39.7 万元人民币），比 6 月份（55,105 美元）下降了 0.8%。而一年前的 2022 年 7 月，特斯拉的平均成交价格为 68,215 美元，相当于同比下降了 19.9%，是主要汽车公司中降幅最大的。

价格降幅第二大的是本田，从 2022 年 7 月到 2023 年 7 月，平均成交价格下降了 2.6%。

电动汽车整体平均成交价格也继续环比下降 0.4%，略低于行业平均水平 0.7%。

在过去一年中，电动汽车的价格已经从 65,108 美元下降到 53,682 美元，下降了 17.9%。凯利蓝皮书在其数据发布的新闻稿中写道：“电动汽车的价格继续下跌，再次由市场领导者特斯拉带头。7 月份，电动汽车的平均成交价格为 53,469 美元，低于 6 月份的 53,682 美元，低于 1 月份的 61,000 多美元。7 月份电动汽车的激励措施占平均成交价格的 6.7%，即 3,755 美元。电动汽车的平均成交价格比一年多前的 2022 年 6 月达到的最高峰 66,000 多美元下降了超过 19%。”

特斯拉在 2023 年初开始大幅降价，这有助于该公司向行业竞争对手如福特施压，后者也为了保持竞争力而降价。“电动汽车成交价格同比下降主要是由于特斯拉对其热门车型进行了大幅降价”，Cox Automotive 研究经理 Rebecca Rydzewski 说，“特斯拉的价格比一年前下降了近 20%，其他电动汽车车型，如福特 F-150 闪电（Ford F-150 Lightning），也一直在跟随特斯拉的步伐。虽然汽车制造商报告称在电动汽车业务上亏损，但他们仍然积极地追求电动汽车增长战略。”

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