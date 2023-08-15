特斯拉美国推出新款 Model X / S 标准续航版，售价 78490 美元起

IT之家 8 月 15 日消息，特斯拉官网显示，特斯拉在美国推出了新款 Model X 标准续航版和新款 Model S 标准续航版，这两款新车的价格比长续航版本低了 1 万美元，但续航能力也相应减少。

Model S 标准续航版从 0 加速到 60 英里每小时（约合 96.6 公里每小时）需要 3.7 秒，续航里程为 298-320 英里（约合 479-515 公里）。相比之下，长续航版零百加速要快 0.6 秒，而且续航里程高达 375-405 英里（约合 603.5-651.8 公里）。Model S 标准续航版的起售价为 78490 美元（IT之家备注：当前约 57.1 万元人民币）。

Model X 标准续航版从 0 加速到 60 英里每小时需要 4.4 秒，续航里程为 255-269 英里（约合 410-433 公里），而长续航版的续航里程则高达 330-348 英里（约合 531.1-560.3 公里），并且能在 3.8 秒内加速到 60 英里每小时。Model X 标准续航版的起售价为 88490 美元（当前约 64.3 万元人民币）。

特斯拉第二季度共交付了 466,140 辆汽车，其中 Model 3 和 Y 占其中大部分。特斯拉第二季度交付了 19,225 辆 Model S / X，产量为 19,489 辆。

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