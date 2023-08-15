特斯拉进军数据中心市场，称将新建同类首个数据中心

IT之家 8 月 15 日消息，特斯拉宣布将建造“同类第一个（1st of its kind）”数据中心，该公司正为其招聘相关人员，并收购一些现有的数据中心。

数据中心是一个庞大的市场，规模超过 2500 亿美元（IT之家备注：当前约 1.82 万亿元人民币）。许多世界上最大的公司，虽然以其他产品为人所知，但都涉足这个领域，比如亚马逊 AWS、微软 Azure、谷歌 GCP 和 Meta。现在，特斯拉也要进军数据中心业务。

特斯拉在上周发布了一个“高级工程项目经理，数据中心”的职位，在职位描述中，特斯拉表示将建造“同类第一个数据中心”：“这个角色将负责特斯拉首创的数据中心的端到端设计和工程，并将成为工厂工程团队的关键成员。”

有趣的是，这个新举措是在特斯拉接管了推特的一些数据中心之后出现的。当埃隆・马斯克接管推特后，这家公司停止支付了很多账单，包括一些数据中心的账单。去年年底，推特停止使用萨克拉门托的数据中心。在讨论推特数据中心的问题时，马斯克说，萨克拉门托是“可能是最糟糕的地方来建立一个数据中心”，尤其是对于推特空间（Twitter Spaces）这样的功能，他特别抱怨了那里的炎热。然而，就在几个月前 The Information 报道称，特斯拉接管了一座由 NTT Data 租给推特使用过的旧数据中心。该报道还提到，特斯拉正在与 Prime Data Centers 谈判，使用另一座推特曾经使用过的萨克拉门托数据中心。

IT之家注意到，近日有媒体报道特斯拉被湖南岳阳三荷机场禁止入内，原因是特斯拉带有哨兵模式，存在泄密风险。对此特斯拉回应称，目前特斯拉车辆的这些数据只离线存储在车内 USB 设备中，车主和特斯拉均不能远程在线查看。特斯拉还在回应中确认特斯拉公司已在中国建立数据中心，以实现数据存储的本地化。所有在中国大陆市场销售车辆所产生的数据，都会存储在中国境内。

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