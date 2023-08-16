曾宣称创造室温超导的美科学家材料科学论文又被撤回，将面临调查

8 月 16 日消息，今年 3 月，美国罗切斯特大学的物理学家兰加・迪亚斯（Ranga Dias）声称开发出了一种室温超导材料，受到业内的强烈关注。当地时间本周二，知名物理学杂志《物理评论快报》(Physical Review Letters) 以数据造假或伪造为由撤回了迪亚斯参与撰写的一篇材料科学论文。

撤回的这篇论文是关于硫化锰的化合物，虽然没有涉及超导材料，但增加了迪亚斯在研究中存在伪造数据等不当行为的相关指控。虽然罗切斯特大学否认了早些时候的指控内容，但校方一名女发言人本周表示，罗切斯特大学已经开始让外部专家对迪亚斯的研究进行全面调查。

这篇被撤回的论文有 10 位合著者，有 9 位同意撤回论文，迪亚斯是唯一反对撤回论文的作者，他坚持认为这篇论文准确描述了研究结果。但周二迪亚斯也承认，在拉斯维加斯内华达大学实验室工作的合作者使用 Adobe Illustrator 制作数据图表时出现了错误。Adobe Illustrator 是矢量绘制图形设计软件，通常不会用来制作科学图表。

迪亚斯在回应有关撤稿的问题时说：“使用 Adobe Illustrator 软件带来的所有数据差异都不是有意的，并不是为了误导或阻碍同行评审过程。”他还承认，自己在罗切斯特大学实验室开展的电阻测量也有问题。

今年 3 月分，迪亚斯以及合作者在《自然》(Nature) 杂志上发表的一篇论文中表示，他们发现了一种材料，可以在 21 摄氏度的条件下实现超导，但同时需要 9892 倍的大气压。

许多科学家对这一消息持怀疑态度，因为迪亚斯早些时候在《自然》杂志上曾发表过一篇描述另一种不太实用超导材料的论文，已经被撤回。

超导体是一种可以高效传导电流的材料。如果这种物质能在常温下工作，就可以用于输电线路、磁共振成像仪和几乎任何用电设备。目前超导体必须冷却到极低温度才能发挥作用。

过去几周，有关 LK-99 的报道席卷各大社交媒体。韩国科学家称，LK-99 是室温超导。但其他科学家无法复现这种材料超导性的观察结果，并提出了合理的替代解释。

然而，物理学基本定律并没有禁止室温超导存在的可能性，对这种材料的探索将继续下去。

对于迪亚斯最近被撤回的论文，人们早就提出了质疑。佛罗里达大学 (University of Florida) 物理学教授詹姆斯・哈姆林 (James Hamlin) 告诉杂志编辑，论文中描述化合物硫化锰电阻变化的图表曲线，与迪亚斯论文中描述另一种材料性状的曲线很相似。

《物理评论快报》聘请了外部专家，他们撰写了三份独立报告来审查这些指标和基础数据。杂志编辑在 7 月 10 日发给论文作者的一封电子邮件中写道：“这些发现确实证实了数据造假或伪造的指控。”

其中一名审稿人表示，迪亚斯的最新回应“既不充分，又令人失望”。

这名审稿人说，在论文作者、哈姆林以及《物理评论快报》编辑来回沟通的几个月里，没人提到 Adobe Illustrator，也没有提到迪亚斯所谓他自己实验室在 2019 年 12 月生成了更好的图表。

审稿人表示，罗彻斯特大学和内华达大学拉斯维加斯分校都应该对“可能存在的渎职行为”进行公开透明的调查。

上述论文的其他合著者没有回应置评请求。

罗切斯特大学一名女发言人在电子邮件中表示，校方“正在对这项研究和其他研究中涉及的所有数据完整性问题进行全面调查”。

校方此前曾对迪亚斯的研究进行了三次初步调查，并决定不需要进一步审查。这一次，该大学决定启动全面调查，这是调查研究中存在不当行为有关政策的下一步规定。

发言人称，校方不打算公布调查结果。

周二哈姆林表示，他很高兴《物理评论快报》认真对待他提出的质疑。他说，迪亚斯的研究中还有另外两处明显存在数据重复的地方，他希望也能进行审查。其中一处涉及在《自然》杂志发表的另一篇论文，另一处涉及这篇被撤回论文。

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