韩国学会：尚未有任何结果证实“LK-99”超导性

IT之家 8 月 10 日消息，近日，一种名为“LK-99”的材料引起了全球科学界的轰动，该材料由韩国量子能源研究中心研发，声称在常压室温下可实现超导现象，即零电阻和完全抗磁性。如果这种材料得到验证，将是人类历史上第一次实现室温超导，对于电力、交通、医疗等领域都有重大意义。

韩国超导和低温学会于 8 月 2 日成立了一个专门的“LK-99”评估委员会，负责对量子能源研究中心发表的两篇论文和公开视频进行审查和验证。

据中国科学报报道，该委员会表示，根据目前的数据和视频，他们无法确认“LK-99”是室温超导体，而且观察到了一些不符合超导特性的现象。

为了证实或否定“LK-99”的超导性，该委员会正在采取两种方式进行验证。一是按照论文中提出的方法自行复制“LK-99”样品，并测量其在室温和大气压下的超导性能，目前有 3 家实验室正在进行这项工作。二是从量子能源研究中心获取样本，并对其进行交叉测量，该委员会已经向量子能源研究中心提出了样本请求。

IT之家注意到，该委员会还对中国有关团队的复现工作进行了评价。他们认为，无论是华中科技大学还是东南大学的工作，都没有证明“LK-99”的室温超导性质。华中科技大学研究团队发布的视频和论文，虽然声称已经成功复制了“LK-99”，但视频中的磁悬浮并不稳定，且未出现由磁通捕获引起的磁悬浮现象，而且研究人员自己也承认他们尚未证明电阻为零。东南大学合成了“LK-99”样品，并报告称在零下 127 摄氏度时出现了接近零的电阻率。然而，他们也表示在这些样品中没有观察到任何抗磁性，因此这个结果也不能被视为室温超导的证据。

该委员会表示，截至 2023 年 8 月 4 日上午，尚未有任何结果证实“LK-99”超导性。他们还指出，目前尚无理论可以解释在室温和大气压下发生超导现象，因此仅靠模拟结果尚不足以确认“LK-99”的超导性。

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