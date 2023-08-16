微软放出 Skype Insiders 新预览版：可自动下载、移除多余按钮、改善保存体验

IT之家 8 月 16 日消息，微软今天邀请少量用户，测试最新的 Skype Insiders 预览版。本次更新引入了诸多功能，其中最值得关注的改进，就是改善了文件的下载体验。

在最新的 Skype Insiders 预览版中，设置了“自动下载文件”选项，用户启用之后可以不再手动点击“下载”按钮。

IT之家在此附上 Skype Insiders 预览版改进如下：

无缝自动下载：

厌倦了手动下载每个文件？用户可以打开设置-> 消息-> 自动下载文件。

用户启用之后，发送给你的文件都将自动下载。更重要的是，完成下载之后，系统会识别文件类型，自动显示一个充满活力的图标。

移除多余按钮：

在我们早期的设计中，文件带有一个“下载”按钮，在下载后，更改为“打开”按钮。

微软在新预览版中简化了流程，启用自动下载后，只需点击或单击接收到的文件的任何位置即可立即打开并查看它。这种体验在所有平台上都是一致的。

轻松保存：

虽然自动下载可以让您立即查看文件，但我们理解有时需要将这些文件保存到您的设备上。

在桌面平台上，右键单击以从菜单中选择“另存为”选项；在移动设备上，打开文件并选择“分享”选项。

最新的 Skype Insiders 预览版在上述新功能之外，该提高了应用的稳定性，修复了安卓版无法调用摄像头等多个 BUG。

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