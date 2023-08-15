微软：Surface 专为展现 Win11 的最佳特性而打造

IT之家 8 月 15 日消息，两年多前微软首次正式推出 Windows 11 时，详细介绍了一些针对触控方面的改进，主要围绕其 Surface Pro X 设备。今天，该公司在一篇新的博客文章中再次重申了这些改进，并更详细地介绍了为什么 Windows 11 和 Surface 是最佳组合，该文章的标题为《微软 Surface：Surface 专为展现 Win11 的最佳特性而打造》。

微软表示：

Surface 和 Windows 11 是相互适应的，当用户改变姿势时，优化平板电脑、笔记本电脑和台式机的体验，在模式之间轻松自动切换。当拔出笔时，笔菜单会立即打开。

接下来，微软介绍了 Windows 11 如何让 Surface 设备更节能，最高可达 61%。例如，其动态刷新率技术可以根据使用场景在 60Hz 和 120Hz 之间切换。微软称：

微软的工程师希望 Surface 有更强大的处理能力，但也希望提高电池续航和性能。此外，设计师们还希望有更轻薄的外形。他们通过一些微妙的创新来实现这一点，例如当员工切换到书写模式时，显示屏会自动提高到 120Hz，以提供最佳的触控笔体验。一旦 Surface 切换到其他模式，显示屏就会恢复到 60Hz，以减少电池负荷。对于所有这些挑战，Surface 平均电池续航增长了 61%，让员工在两次充电之间工作得更久。

当然，微软也谈到了安全性的提升，这是该公司一直强调的 Windows 11 的主要优势之一。微软声称，企业和组织报告称，在使用 Windows 11 Pro 设备后，网络安全问题减少了 58%。

这得益于微软维护了 Surface 安全堆栈中的所有代码，从固件到操作系统再到云端。Surface 设备运行着有史以来最安全的 Windows 操作系统，并且 CPU 内置了加密处理器安全措施。

最后，微软还谈到了借助 Windows Autopatch 来部署和管理 Surface 设备的便利性。该公司声称，部署速度提高了 25%，而求助电话减少了 80%，并且因此节省了超过 100 万美元。

现在部署和管理 Surface 比以往任何时候都更容易，部署速度提高了 25%，求助电话减少了 80%。这些节省都得益于 Windows Autopilot，在 Surface 上设计、工程和测试，提供零触摸部署体验。

IT之家附：微软官方博客文章。

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