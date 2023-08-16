9 月 30 日生效，微软更新 AI 服务条款：不得用于反向工程等

IT之家 8 月 16 日消息，微软近日公示了旗下的 AI 服务条款，并宣布将于 9 月 30 日正式生效。本次新增条款主要针对生成式 AI，特别在使用相关用户、以及负责任的开发实践等。

微软强调官方并不会保留用户和必应聊天的对话，也不会利用这些聊天数据，用于训练 Bing Enterprise Chat 的 AI 模型。

这五个关键政策要点涵盖一系列领域，包括禁止用户尝试对 AI 模型进行逆向工程，从而防止发现底层组件；除非明确允许，否则不允许通过 Web 抓取等方法提取数据；一项重要条款限制用户使用 AI 数据创建或增强其他 AI 服务。

IT之家在此附上微软新增条款内容如下：

o. AI 服务。“AI 服务”指微软标记或描述为包括、使用、由人工智能（以下简称“AI”）系统提供支持或构成人工智能系统的服务。

i. 反向工程。 您不得使用 AI 服务来发现模型、算法和系统的任何底层组件。例如，您不得尝试确定和删除模型的权重。

ii. 提取数据。 除非得到明确允许，否则您不得使用网络抓取、网络搜寻或网络数据提取方法从 AI 服务中提取数据。

iii. AI 服务数据的使用限制。 您不得使用 AI 服务或来自 AI 服务的数据来创建、训练或改进（直接或间接）任何其他 AI 服务。

iv. 使用您的内容。 微软在提供 AI 服务的过程中， 将处理和存储您对服务的输入以及服务的输出 ，以监控和防止服务的滥用、有害使用或输出。

v. 第三方索赔。如果第三方就您使用 AI 服务提出索赔（包括但不限于与您使用 AI 服务时的内容输出有关的版权侵权或其他索赔），您自行负责根据适用法律做出响应。

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