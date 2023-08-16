9 月 30 日生效，微软更新 AI 服务条款：不得用于反向工程等

IT之家 8 月 16 日消息，微软近日公示了旗下的 AI 服务条款，并宣布将于 9 月 30 日正式生效。本次新增条款主要针对生成式 AI，特别在使用相关用户、以及负责任的开发实践等。
微软强调官方并不会保留用户和必应聊天的对话，也不会利用这些聊天数据，用于训练 Bing Enterprise Chat 的 AI 模型。
这五个关键政策要点涵盖一系列领域，包括禁止用户尝试对 AI 模型进行逆向工程，从而防止发现底层组件；除非明确允许，否则不允许通过 Web 抓取等方法提取数据；一项重要条款限制用户使用 AI 数据创建或增强其他 AI 服务。
IT之家在此附上微软新增条款内容如下：
o. AI 服务。“AI 服务”指微软标记或描述为包括、使用、由人工智能（以下简称“AI”）系统提供支持或构成人工智能系统的服务。
i. 反向工程。您不得使用 AI 服务来发现模型、算法和系统的任何底层组件。例如，您不得尝试确定和删除模型的权重。
ii. 提取数据。除非得到明确允许，否则您不得使用网络抓取、网络搜寻或网络数据提取方法从 AI 服务中提取数据。
iii. AI 服务数据的使用限制。您不得使用 AI 服务或来自 AI 服务的数据来创建、训练或改进（直接或间接）任何其他 AI 服务。
iv. 使用您的内容。微软在提供 AI 服务的过程中，将处理和存储您对服务的输入以及服务的输出，以监控和防止服务的滥用、有害使用或输出。
v. 第三方索赔。如果第三方就您使用 AI 服务提出索赔（包括但不限于与您使用 AI 服务时的内容输出有关的版权侵权或其他索赔），您自行负责根据适用法律做出响应。
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