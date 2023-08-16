美国尼尔森数据：传统电视观看时间已低于所有电视使用时间的 50%

IT之家 8 月 16 日消息，据美国尼尔森公司（Nielsen）的最新报告，线性电视（linear TV）的观看时间已经低于所有电视使用时间的 50%。这意味着传统的广播电视和有线电视正在失去观众的青睐，而 YouTube、TikTok 和流媒体等新兴视频平台正在崛起。

图源 Pixabay

线性电视（linear TV）是指传统的电视广播系统，通过有线、卫星或无线的方式传输。线性电视的特点是观众必须按照电视台或频道预定的节目表，在固定的时间观看特定的节目。观众不能随意暂停、倒退或快进节目，也不能按需观看内容，与之相对的是点播式的流媒体（streaming）。

尼尔森公司从 2021 年开始使用一种新的指标来衡量人们如何分配他们的电视观看时间。这个指标将电视使用时间分为四个类别：广播电视（broadcast TV）、有线电视（cable TV）、流媒体和其他（Other）。其他类别包括游戏机和媒体播放器等设备。

报告显示，从 2023 年 6 月到 7 月，广播电视和有线电视的观看时间各自下降了 1%，而流媒体和其他类别各自上升了 1%。如果与去年同期相比，下降趋势更加明显。有线电视的观看时间较去年同期下降了 12.5%，仅占观众时间的不到三分之一，而广播电视则降至总观看时间的五分之一。与此同时，流媒体创下了历史新高，以 YouTube 和 Netflix 为首的视频平台占据了近乎广播电视一半的观看时间。其他类别在过去三个月也持续上升，尽管与去年同期相比略有下降。

IT之家注意到，这一趋势也得到了其他研究机构的支持。莱克曼研究公司（Leichtman Research）最近发布的一份报告显示，估计有线电视提供商在 2023 年第二季度损失了约 173 万订户。

事实上，传统电视已经面临着来自多方面的竞争。不仅是迪士尼（Disney）和 HBO Max 等流媒体巨头，还有 YouTube 和 TikTok 等依靠创作者快速、廉价地生产内容的视频平台。因此，尼尔森公司公布的观众流失数据并不令人意外，只是一个必然结果。

传统电视要想在这个视频大战中生存下来，必须要适应时代变化，创新内容形式，并提高用户体验。否则就可能会被淘汰，成为历史的注脚。

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