Netflix 云游戏即将登陆 Mac、PC 和电视，苹果 Apple TV 不支持

IT之家 8 月 15 日消息，Netflix 近日在 iPhone 和 iPad 上推出了一款名为“Game Controller”的应用，这是其进军云游戏领域的重要一步。今天，该公司在博客文章中透露了更多关于这款应用的使用方法和测试计划。

Netflix 表示，他们将在加拿大和英国的部分电视用户中进行有限的测试，并在未来几周内在 PC 和 Mac 上通过 Netflix.com 网站上的支持浏览器进行测试。在电视上，可以通过手机上的“Game Controller”应用玩游戏，PC 和 Mac 用户可以使用键盘和鼠标在 Netflix.com 上玩游戏。Netflix 补充说，这个有限的测试是为了在游戏平台正式上线之前测试他们的游戏流媒体技术和控制器。

以下是一些与 Netflix 兼容的智能电视平台的列表：

亚马逊 Fire TV 流媒体播放器

带有 Google TV 的 Chromecast

LG 电视

Nvidia Shield TV

Roku 设备和电视

三星智能电视

沃尔玛 ONN

IT之家注意到，苹果 Apple TV 并没有出现在这个列表中，这是因为苹果对云游戏的敌对政策。苹果必须保护其 App Store 的收入来源，允许云游戏应用出现在 iPhone、iPad 和苹果电视上，会威胁到 App Store 的摇钱树：移动游戏交易。

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