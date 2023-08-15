美国媒体高管示警“流媒体订阅泡沫”，认为即将迎来“崩盘”

IT之家 8 月 15 日消息，根据英国《金融时报》发布的最新付费报道，用户如果订购所有流媒体平台，那么月费已经推高至 87 美元（IT之家备注：当前约 632 元人民币），已超出同等有线电视套餐的总成本（83 美元）。

报道中指出在 Apple TV+、HBO Max、迪士尼、Hulu 等公司涨价后，今年消费者订购流媒体服务的总成本提高到了每月 87 美元，而去年费用为 73 美元。

报道认为很多消费者选择订购流媒体订阅，一方面是看重平台的低成本、更高的灵活性，另一方面则是智能电视和 Apple TV 等电视盒的便利性。

不过报道也采访了多位媒体高管，他们认为流媒体订阅行业存在泡沫，依靠涨价的方式来提高收益的行为无法持续，认为即将迎来“崩盘”。

多位媒体高管认为，如果流媒体平台订阅价格进一步提高，那么距离“崩盘”的日期就更近了。

IT之家翻译报道部分内容如下：“随着利率在过去一年半的时间里飙升，崩盘之势已经到来。由于华尔街对流媒体的巨额亏损越来越不耐烦，媒体类股遭遇了严重的调整。”

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