小米 MIX Fold 3 折叠屏手机今日 10 点首销：徕卡四摄 + 骁龙 8 Gen 2 领先版，8999 元起

IT之家 8 月 16 日消息，小米 MIX Fold 3 折叠屏手机将于今天上午 10 点开启首销，售价 8999 元起，新机搭载骁龙 8 Gen 2 领先版处理器，配备徕卡光学全焦段四摄。

12+256GB 售价 8999 元

16+512GB 售价 9999 元

16GB+1TB 售价 10999 元

▲ 图源小米官博

关于小米 MIX Fold 3 折叠屏手机的配置信息，IT之家此前进行了详细报道。

除了骁龙 8 Gen 2 领先版处理器（主频 3.36GHz），该产品还配备 LPDDR5X 内存 + UFS 4.0 闪存；机身内置 4800mAh 容量的小米澎湃电池，支持 67W 有线快充以及 50W 无线充电；配备 8.03 英寸 2160×1916 内屏以及 6.56 英寸 2520×1080 外屏，均支持 120Hz 刷新率，局部峰值亮度达 2600 尼特。

影像也是小米 MIX Fold 3 的一大亮点，这款新机配备徕卡光学全焦段四摄，分别为 50MP 主摄（索尼 IMX800，1/1.56"，记忆合金 OIS，1G+6P）+ 12MP 超广角（OV13B10，120°）+ 10MP 人像长焦（三星 S5K3K1，OIS）+ 10MP 潜望长焦（三星 S5K3K1，OIS）。

小米 MIX Fold 3 提供月影黑、星耀金、龙鳞纤维版三款配色，前两款展开厚 5.26mm，折叠厚 10.96mm，重 259g；龙鳞纤维版展开厚 5.26mm，折叠厚 10.86mm，重 255g。

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