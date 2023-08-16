视觉中国回应摄影师原创作品被告侵权：涉事图片销售授权链条清晰完整

IT之家 8 月 16 日消息，8 月 15 日，星空摄影师戴建峰（@Jeff 的星空之旅）发文称：“今天收到了视觉中国打来的电话，说我的公众号侵权使用了他们 173 张照片，还要赔偿他们 8 万多元！而当我打开内容一看，这些所谓的‘侵权照片’竟然是我自己拍摄的作品。”

IT之家注意到，8 月 15 日晚，@视觉中国 发布微博回应版权争议：“关于微博上出现的我司与摄影师 @Jeff 的星空之旅 之间的版权图片问题，我司高度重视，第一时间了解情况并已经和当事人取得了联系。经初步核实，涉事图片系该摄影师授权图片库 Stocktrek Images 进行销售，Stocktrek Images 又将相关图片授权给 Getty Images 销售。视觉中国作为 Getty Images 在中国大陆地区的独家合作伙伴，拥有对包括涉事相关图片在内的完整的销售权利，涉事图片的销售授权链条清晰完整。我们会继续与摄影师保持沟通，妥善处理相关误解。”

据红星新闻报道，戴建峰称，他发现视觉中国发过来的 173 张照片，是他这十几年陆陆续续拍的，有些曾发表在自己的公众号和微博上，但社交平台上的作品是带有水印的且非高清图。此前，他的一些作品也曾和国外图库网站有过合作，但他从未和视觉中国进行合作，也没上传照片到视觉中国的图库。

戴建峰提供的邮件截图显示，视觉中国称：“近期我司通过监测发现，在贵司微信公众号、网站的使用场景中，未经授权使用 173 张我司拥有著作权相关权利的视觉作品。经在我司版权管理系统对比核查，尚未查询到上述视觉内容的任何授权记录。”

戴建峰介绍，视觉中国给了他两个解决方案，限期 8 月 18 日之前回复。第一是双方合作，由他购买视觉中国素材库网站中的版权素材套餐，购买数量不低于已使用数量（173 张）图片，图片单价每张 300 元，合作期限为 1 年。合作协议签订后，之前使用图片的责任可直接免责。第二种方案则是双方和解，由他向视觉中国支付 173 张图片费用，每张 500 元，一共 86500 元。

戴建峰表示不解：“不知道我的作品怎么成了视觉中国所有的版权，还要我赔偿，干了十几年第一次遇到。”

戴建峰介绍，他曾授权作品给朋友公司使用，朋友公司也反馈收到了视觉中国的电话，同样被视觉中国索要一定赔偿。他想知道的是，视觉中国从哪里获得了他的照片进行销售的，拿他的照片起诉了多少公司，又获得多少收益。

而据九派新闻报道，视觉中国创始人柴继军回应此事称，系误会，已与摄影师取得联系。

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