消息称改款特斯拉 Model 3 有望在半月内上市，门店已开始接受预定

IT之家 8 月 16 日消息，中国证券报报道，据知情人士表示，Model 3 改款有望在半月内上市。

此外，报道称特斯拉已经悄然开始接受 Model 3 改款的订单。门店销售人员表示，预付 1000 元可以有两种提车方案。一种是提现车，一种是提其他车型，其中就包括 Model 3 改款。两种方案具体如下：

第一种方案，直接提 Model 3 现车，符合前述条件下可以享受 8000 元保险补贴、3500 好友推荐礼，即 22.04 万元可提车。

第二种方案，可以选择在 60 日内提中意的车。同样可以使用 3500 元的好友推荐礼，即使 Model 3 改款价格高于目前 Model 3 起售价 23.19 万元，也能以目前能享受到的优惠价格提车。

8 月 14 日特斯拉宣布，在 2023 年 8 月 14 日至 9 月 30 日，下订 Model 3 后轮驱动版现车并完成交付，且通过合作保险机构购买相应车险，可享受 8000 元保险补贴。同时通过好友引荐购买 Model 3 / Y 还可以额外享受 3500 元尾款抵扣额度。市场认为特斯拉此举是清库存，以为 Model 3 改款上市做准备。

IT之家注意到，近日，有网友在中国新疆的高速公路上拍到了一辆白色的特斯拉 Model 3，其前后部分都被黑色的布料遮挡，疑似为改款测试车。

改款特斯拉 Model 3 在外观和内饰方面都有所改进，从之前曝光的谍照来看，该车型的前保险杠和大灯都有所调整。此外，该车型还将采用特斯拉最新的 Hardware 4.0 自动驾驶电脑，以及更加简洁的内饰设计。还有传闻称，该车型将使用宁德时代提供的 66 kWh M3P 电池，这种电池可能主要使用磷酸锰铁锂材料。

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