马斯克再放狠话：扎克伯格一回家，就将登门讨教

8 月 16 日消息，美国当地时间周二，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）在 X 平台发帖中回应了 Meta 首席执行官马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）的批评，并威胁后者：“你一回家我就登门讨教”。

此前，扎克伯格表示要从毫无意义的“笼斗”炒作中摆脱出来，并对马斯克迟迟未对比赛具体细节做出正面回应感到失望。他还称，不再相信马斯克说过的任何话，因为他正全力推广自己的社交媒体平台。马斯克在 X 上拥有 1.55 亿粉丝，他几乎可以为任何他想推广的东西创造疯狂的牵引力。

对于扎克伯格的批评，马斯克周二在 X 平台上公开表示，他不仅想在自己的平台上直播这场比赛，现在他想在扎克伯格的后院进行一场更加私人的比赛。

马斯克称，他会造访扎克伯格位于帕洛阿尔托的豪宅，并与其在家门口进行现场决斗。然而，Meta 的代表已经证实，扎克伯格本人目前并不在家。马斯克在自家平台上嘲笑扎克伯格，并威胁他一旅行回来就去拜访他。

马斯克的意图是，如果扎克伯格接受挑战，他就会从敲门的那一刻开始直播，然后两人前往后院进行比赛。

但扎克伯格已经表示，他觉得马斯克不尊重这项运动。多年来，扎克伯格始终在练习综合格斗技术，并彻底爱上了这项运动。

马斯克在帖子中写道：“我现在分不清什么是真的。谁能在 Threads 上告诉他（扎克伯格），他一‘回来’，我就会去他家打比赛。”

几小时后，马斯克又发了一条帖子，对笼斗始末进行了简要回顾，并询问扎克伯格到底要选择什么地方进行比赛才会感到满意。

马斯克写道：

笼斗简要回顾： 我在 X 上开玩笑说要和扎克伯格笼斗 然后他回复称“位置发我” 意大利慷慨地提供了罗马斗兽场 扎克伯格拒绝了！ 我建议他家是“安全空间” 不幸的是，他在“旅行” 有他愿意进行格斗的地方吗？

如果他们的比赛明天进行，扎克伯格可能早在他们进入八角笼前就已经做好准备。但马斯克仍然相信，他的壮硕身材足以击败扎克伯格。

已经泄露的短信显示，马斯克唯一接受的训练是与播主莱克斯・弗里德曼 (Lex friedman) 的练习。除此之外，马斯克始终在做的就是工作，并找时间进行举重训练。

我们都在等着看马斯克是否打算按照他的计划行事。当然，前提是扎克伯格没有撒谎，而且他现在真的不在家。

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