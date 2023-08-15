马斯克想上门“约架”扎克伯格，后者不在家也不会在门口打架

IT之家 8 月 15 日消息，在扎克伯格表示马斯克对待他们的笼斗并不认真，是时候放弃这个想法了之后，两位科技巨头之间的笼斗计划似乎已经泡汤。但马斯克却表示他将不请自来地出现在 Meta 首席执行官马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）的家门口，进行一场拳击对决。

马斯克今天在 X 上发帖称，“今晚在帕洛阿尔托进行特斯拉 FSD 试驾时，我会让车子开到 @finkd 的家里。”Finkd 是扎克伯格在 X 上的用户名。“如果我们幸运而扎克伯格真的开门，那么战斗就开始了！”马斯克还说他会在 X 上直播这场“冒险”。

扎克伯格对此并不感冒，他的发言人伊斯卡・萨里克（Iska Saric）告诉《The Verge》，“马克现在正在旅行，不在帕洛阿尔托。而且，马克很重视这项运动，不会和一个随便出现在他家门口的人打架。”

IT之家注意到，扎克伯格最近放弃了和马斯克进行笼斗的计划，因为马斯克一直没有确定比赛日期，还说他可能需要手术，并且比赛将在罗马进行，而不是由 UFC 组织，意大利政府很快否认了比赛会在罗马举行的说法。

扎克伯格一直在定期训练并参加柔术比赛，他坚持要求比赛由专业机构组织。“我不想一直炒作一件永远不会发生的事情，所以你要么决定你要做这件事并且尽快做，要么我们就放弃吧。”扎克伯格最近给马斯克发了一条短信，马斯克把它公布在了网上。马斯克随后提出了今天在扎克伯格后院打架的建议，并嘲讽他说“也许你是现代版的李小龙，能够以弱胜强。”

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