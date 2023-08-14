马斯克传记作者暗示，“马扎”双方有望本周举行练习赛

IT之家 8 月 14 日消息，最近完成一本埃隆・马斯克传记的作家 Walter Isaacson 在其个人推特上分享了关于马斯克、扎克伯格笼斗的一些新消息。他晒出了据称是两位社交媒体巨头的短信截图。

截图内容显示，马斯克给传记作者转发了他与扎克伯格的聊天记录。马斯克以短信的形式询问扎克伯格是否有意下周“在你家里”举行一场练习赛，扎克伯格则给出了语气比较严肃的回应。

如果你仍想着来一场真正的 MMA 格斗，你不妨加紧训练，让我知道你已经完全做好准备。 我不想炒作一些不会发生的事，所以你要么应该决定立即举行比赛，要么应当继续前进。

马斯克没有正面回应扎克伯格的要求，只是表示自己将于本周一前往帕罗奥图，以便在扎克伯格的八角笼中与其进行对决。至于截图中没有完整显示的短信，则提到“自从跟 Lex Fridman（IT之家注：一位播客创作者，在美国麻省理工学院从事 AI 研究，涉及机器学习、自动驾驶等领域）的比赛结束后，自己确实没有太多练习”。

从语气上看，与扎克伯格的严肃截然不同，马斯克的神态似乎要轻松很多。

稍晚之后，扎克伯格在 Threads 上又给出了回应，称马斯克“不是认真的”：

我想我们都知道，Elon 根本不是认真的，是时候向前看了。我提出了一个正式日期，同时 Dana White 提出办成一场慈善比赛。但是，Elon 不肯确定日期，然后说他需要动手术，现在又要求在我家后院进行一轮练习。如果埃隆认真对待正式日期和这次活动，他知道怎么联系我。否则，是时候向前看了。我要专心和认真对待这项运动的人一起比赛。

更早之前马斯克曾声称，这次“马扎笼斗”将由自己和扎克伯格的基金会管理，比赛会在双方各自的社交平台直播，地点位于意大利“史诗级”的地方。而扎克伯格回应称，马斯克说的话不代表自己都会同意，自己热爱这项运动且做好战斗准备，将在一切已经准备好之后分享更多细节。

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