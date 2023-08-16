科学家研发 LionGlass 玻璃：生产能耗减少 30%、抗裂性是传统玻璃 10 倍

IT之家 8 月 16 日消息，全球每年因制造玻璃，至少排放 8600 万吨二氧化碳。宾夕法尼亚州立大学的研究人员开发了一种名为 LionGlass 的新型玻璃，有可能将碳排放量减少 50%。

相比较传统的钠钙硅酸盐玻璃，生产 LionGlass 不仅大幅减少生产能源需求，而且具备更好的耐用性。

科研团队目前已经提交了专利申请，并已经着手商业化 LionGlass。

该项目首席研究员 John Mauro 表示：“我们的目标是使玻璃制造业长期可持续发展，LionGlass 无需使用含碳批料，并显著降低了玻璃的熔化温度”。

使用 LionGlass，熔化温度降低了约 300 至 400 摄氏度，与传统的钠钙玻璃相比，能耗降低了约 30%。

LionGlass 不仅更环保，而且比传统玻璃更坚固。LionGlass 的抗裂性至少是标准钠钙玻璃的 10 倍，在维氏金刚石压头的 1 千克力负载下，玻璃也不会破裂，而传统标准钠钙玻璃在 0.1 千克负载下，就会产生裂缝。

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