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特斯拉 Model S / X 标准续航版使用软件限制续航里程，并非采用不同电池

2023/8/16 12:06:54 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 8 月 16 日消息，特斯拉公司近日在美国推出了新款的 Model S 和 Model X 标准续航版本，续航更低，售价也更低。现在特斯拉已证实，这两款车型的电池容量是通过软件进行限制的。

新款 Model S 和 Model X 的续航里程分别为 320 英里和 269 英里，相当于 515 公里和 433 公里。这让消费者有机会以更低的价格购买特斯拉汽车，新款 Model S 的起售价为 78490 美元（IT之家备注：当前约 57.3 万元人民币），新款 Model X 的起售价为 88490 美元（当前约 64.6 万元人民币）。

有人猜测特斯拉是否使用了不同的电池化学成分，比如磷酸铁锂电池，来实现这种低续航版本。但事实上，特斯拉只是通过软件来限制电池的使用范围，并没有改变电池的材料。这一消息已经得到了特斯拉多个展厅的工作人员的证实，目前特斯拉也没有计划在未来提供升级服务来解锁更多的续航里程

特斯拉以较低价格提供 Model S 和 Model X 的战略可能有助于减轻 Model 3 和 Model Y 的压力，这两款车型经常占据该公司汽车销量的 90% 以上。

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关键词：特斯拉Model SModel X

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