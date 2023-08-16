消息称富士康开始在印度生产苹果 iPhone 15 手机

IT之家 8 月 16 日消息，据彭博社报道，苹果公司的代工厂富士康已经在印度南部的泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）开始生产 iPhone 15，以进一步缩小其印度业务与中国大陆主要制造基地之间的差距。

报道称，位于斯里佩鲁姆布杜尔的富士康工厂正在“准备交付”新款 iPhone，将在中国工厂开始发货几周后交付。在 iPhone 14 之前，苹果在印度的 iPhone 组装份额只占很小一部分，并且比中国的生产落后六到九个月。报道还称，去年这种“延迟”被缩短了，截至 3 月底，苹果在印度生产了 7% 的 iPhone。

报道称，苹果今年试图实现印度和中国发货时间的同步，但该公司的供应商并不确定能否实现这一目标。报道还指出，印度 iPhone 15 的生产规模将取决于多种因素，包括组件的可用性（大部分是进口的）以及位于金奈郊外的富士康工厂生产线的逐步提升。

据报道，苹果在印度的其他供应商 —— 和硕和正被塔塔集团收购的维信诺，也将“很快”开始组装 iPhone 15。

IT之家注意到，苹果首席执行官蒂姆・库克在公司最近的财报电话会议上表示，由于印度是世界第二大智能手机市场，“我们应该在那里做得非常好，我对我们在那里的增长非常满意，但我们仍然只有非常非常低微和低端的智能手机市场份额。所以我认为这对我们来说是一个巨大的机会，我们正在全力以赴地实现这一目标。”

iPhone 15 系列新机预计将于 9 月 12 日发布。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。