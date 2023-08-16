消息称游戏《星空》将在本周送测媒体，“雷作”“神作”即将揭晓

IT之家 8 月 16 日消息，B 社游戏《星空》近来受到各路媒体关注，大红大紫到了“出圈地步”，因此招致了外界部分玩家的不满，认为“雷作”的可能性偏大。

IT之家早前曾报道，日前有玩家在 X 平台质疑《星空》是否已经“制作完成”，而 B 社发行主管 Pete Hines 则告诉玩家不需要担心，“B 社有一个很棒的团队，他们完全知道现在该做什么”，但该说法并没有受到玩家群体的信服。

此前各大游戏论坛玩家群体普遍认为“B 社不会提前向媒体提供《星空》的测试”，以至于媒体评测人员可能要和玩家一样，于今年 9 月 1 日在“游戏抢先体验开启”时进入游戏，玩家群体据此认为“B 社可能惧怕媒体在漫长试玩后给予恶评，从而影响游戏销量”。

不过知名游戏爆料人 Tom Henderson 今日否定了这一说法，他在回复一篇外媒文章时（该文章截至IT之家发稿已经被删除），表示“B 社将在本周晚些时候发送《星空》的下载码给评测机构”，这也意味着诸如 IGN 等游戏媒体可以在本作推出约两周前，拿到游戏并进行评测。

▲ 图源 Tom Henderson 发布的贴文

此前亚马逊商店显示《星空》Xbox 版将在 8 月 9 日开启预载，体积达 125 GB，鉴于 B 社此前游戏的开发经验，本作在游戏性方面，应当还会继续《上古卷轴》、《辐射》两作的传统风格，因此IT之家依然认为，《星空》的“游戏性”方面应当不会有所缺憾。

不过考虑到 B 社《辐射 4》、《辐射 76》因剧情薄弱“未能合乎前作标准”受到玩家群体批判，且游戏上市时遇到了不少 Bug，所以《星空》上市初期，剧情向玩家还是尽量还是以观望为好，避免遇到《无人深空》式的口碑问题。

▲ 图源《星空》官方游戏截图

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