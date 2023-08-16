小米发言人确认 MIX Fold 3 折叠屏手机不会在海外上市

IT之家 8 月 16 日消息，小米海外发言人 Daniel Desjarlais 今日发推称，确认小米 MIX Fold 3 折叠屏手机将在中国大陆独家发售。

这一消息公布后，意味着海外用户将无法从常规渠道购买这款新机。有不少海外网友对此表达了伤心之情。

据IT之家此前报道，小米 MIX Fold 3 于 8 月 14 日晚正式发布，今早 10 点开启首销，售价 8999 元起。新机搭载骁龙 8 Gen 2 领先版处理器，配备 LPDDR5X 内存 + UFS 4.0 闪存；机身内置 4800mAh 容量的小米澎湃电池，支持 67W 有线快充以及 50W 无线充电。

此外，该产品配备 8.03 英寸 2160×1916 内屏以及 6.56 英寸 2520×1080 外屏，均支持 120Hz 刷新率，局部峰值亮度达 2600 尼特。

这款新机还配备徕卡光学全焦段四摄，分别为 50MP 主摄（索尼 IMX800，1/1.56"，记忆合金 OIS，1G+6P）+ 12MP 超广角（OV13B10，120°）+ 10MP 人像长焦（三星 S5K3K1，OIS）+ 10MP 潜望长焦（三星 S5K3K1，OIS）。

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